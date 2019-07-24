24.07.2019 19:57

С четверга на Основянской ограничат движение

Движение будет ограничено с 25 июля по 5 августа.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по улице Основянской, в районе улицы Аравийской, будет ограничено с 25 июля по 5 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе по ул. Основянской.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.