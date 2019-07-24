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24.07.2019  19:57   

С четверга на Основянской ограничат движение

Движение будет ограничено с 25 июля по 5 августа.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по улице Основянской, в районе улицы Аравийской, будет ограничено с 25 июля по 5 августа.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе по ул. Основянской.
 
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе. 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, основянская, харьков
 
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