25.07.2019 09:48

В Харькове продолжается ремонт дорог (ВИДЕО)

Восстановлению покрытию дорожных артерий в городе уделяют немалое внимание.



// izvestia.kharkov.ua

Он словно бьет струей из брандспойта, но вместо воды – асфальтовая крошка. Это улица Холодногорская одноименного района. Здесь стартовал ремонт дорожного покрытия. Эта довольно широкая дорога пользуется большой популярностью среди автомобилистов. Из-за большого потока машин со временем асфальтобетон стал разрушаться. Поэтому и было принято решение его заменить. Большими участками, поэтапно. Первая – от улицы Верхней Гиевской до Робеспьера.



Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»:

Протяжённость порядка 1,2 км. Будет уложено более 2 000 тонн нового асфальтобетона. Также на данный момент уже идут подготовительные работы на улице Куриловской. От улицы Таганской до улицы Пограничной. На улице Куриловской асфальтировка будет производится уже с понедельника, на следующей неделе. Там протяжённость участка более 700 метров. Что касается улицы Холодногорской, то фрезеровка покрытия будет происходить ещё порядка 3 дней. В дальнейшем приступим к подготовке дороги к асфальтированию. Будет отремонтирована ливневая канализация, восстановлены колодцы.



А это уже улица Большая Панасовская. Здесь дорожники укладывают новенький асфальт между новых трамвайных путей. Предыдущая бригада коммунальщиков завершила свои работы, вложили новые рельсы и все плотно утрамбовали щебнем. Поэтому сейчас время укладки покрытия.



Алексей Курмас, мастер КП «Дорремстрой»:

Первый слой планируем закончить за 3 дня. Далее будет производиться укладка второго слоя с помощью асфальтоукладчика. Далее в планах срыв борта и срез фрезой дорожного покрытия. Понимаем прекрасно, что для автомобилистов на данный момент является нелёгкой задачей объехать данный участок, т.к. движение не установлено, но его интервал не есть таким скоростным, как был раньше. Но мы стараемся сделать всё возможное, чтобы это было для них максимально комфортно.



Обычно процесс асфальтирования может несколько затянуться и на то есть объективные причины, отмечает Алексей Курмас. Главная из которых – неблагоприятные погодные условия, простыми словами – дождь.



