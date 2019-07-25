Главная Новости Дороги и транспорт АЗС продолжают снижать цены автогаза
25.07.2019  16:58   

АЗС продолжают снижать цены автогаза

Средняя по Харькову розничная цена сжиженного газа на АЗС 25 июля опустилась на 6 коп./л, до 12,44 - 12,47 грн/т.


// facebook

Одной из причин резкого снижения оптовых цен является скопившийся на рынке профицит ресурса. За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тыс. т СУГ, что на 18% превышает объём импорта за такой же период июля 2018 г.

По информации аналитиков поставки СУГ на рынок в июле могут достигнуть рекордных 180–185 тыс. т, что вместе с высокими переходящими остатками прошлых месяцев создает большой профицит ресурса на рынке.

Средние цены на горючее на 25.07.2019 (Харьковская обл.)

Вид топлива

Цена (грн.)

Бензин А-95 премиум

30,20

0.00

0%

Бензин А-95

28,11

0.00

0%

Бензин А-92

27,14

0.00

0%

Дизельное топливо

27,44

0.00

0%

Газ авто­мобильный

12,47

-0.10

-0.796%

По данным ресурса "Минфин"

 
Источник:   Минфин
 Тэги:  автогаз, заправка, харьков, регламент, нововведения, нелегальная
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.07 Экономика и промышленность Раз газ подешевел - Кабмин ввел спецпошлины на импорт дизтоплива и автогаза (ИНФОГРАФИКА) 16.06 Дороги и транспорт Что будет с рынком топлива этим летом: обещают взлет цен и дефицит 28.03 Дороги и транспорт Цены на автогаз пробили очередной психологический «барьер»
 
 

Видео

Перекрито канал постачання контрафактних тютюнових виробів до Харківської області. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 