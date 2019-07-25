АЗС продолжают снижать цены автогаза

Средняя по Харькову розничная цена сжиженного газа на АЗС 25 июля опустилась на 6 коп./л, до 12,44 - 12,47 грн/т.
Одной из причин резкого снижения оптовых цен является скопившийся на рынке профицит ресурса. За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тыс. т СУГ, что на 18% превышает объём импорта за такой же период июля 2018 г.
По информации аналитиков поставки СУГ на рынок в июле могут достигнуть рекордных 180–185 тыс. т, что вместе с высокими переходящими остатками прошлых месяцев создает большой профицит ресурса на рынке.
|
Средние цены на горючее на 25.07.2019 (Харьковская обл.)
|
Вид топлива
|
Цена (грн.)
|
Бензин А-95 премиум
|
30,20
|
0.00
|
0%
|
Бензин А-95
|
28,11
|
0.00
|
0%
|
Бензин А-92
|
27,14
|
0.00
|
0%
|
Дизельное топливо
|
27,44
|
0.00
|
0%
|
Газ автомобильный
|
12,47
|
-0.10
|
-0.796%
По данным ресурса "Минфин"
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