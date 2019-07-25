25.07.2019 16:58

АЗС продолжают снижать цены автогаза

Средняя по Харькову розничная цена сжиженного газа на АЗС 25 июля опустилась на 6 коп./л, до 12,44 - 12,47 грн/т.



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Одной из причин резкого снижения оптовых цен является скопившийся на рынке профицит ресурса. За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тыс. т СУГ, что на 18% превышает объём импорта за такой же период июля 2018 г.

По информации аналитиков поставки СУГ на рынок в июле могут достигнуть рекордных 180–185 тыс. т, что вместе с высокими переходящими остатками прошлых месяцев создает большой профицит ресурса на рынке.

Средние цены на горючее на 25.07.2019 (Харьковская обл.) Вид топлива Цена (грн.) Бензин А-95 премиум 30,20 0.00 0% Бензин А-95 28,11 0.00 0% Бензин А-92 27,14 0.00 0% Дизельное топливо 27,44 0.00 0% Газ авто­мобильный 12,47 -0.10 -0.796%

По данным ресурса "Минфин"