Главная Новости Дороги и транспорт Трамваи на Салтовке по выходным изменят маршруты
26.07.2019  09:32   

Трамваи на Салтовке по выходным изменят маршруты

Трамваи по маршрутам №№ 16, 16А, 23, 27 временно изменят направление движения.


//gortransport.kharkov.ua

Движение трамваев по проспекту Тракторостроителей на участке от РК «Салтовское» (Льва Толстого) до улицы Героев Труда запрещено ежедневно с 8.30 часов до 18.00 часов 27, 28 июля и 3, 4, 10, 11, 17, 18 августа

Измененные маршруты будут такими::

№16: ЖК «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Виринская - ул. Семиградская - перекресток ул. Семиградская / ул. Академика Павлова (остановка «Сабурова дача»);

№16а: не ходит;

№23: ЖК «Юго-Восточное» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - ЖК «602 м / р»;

№27: перекресток пр. Тракторостроителей / ул. Героев Труда (остановка «Владимирская церковь») - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей / ул. Героев Труда (остановка «Владимирская церковь»).

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.07 Дороги и транспорт С понедельника трамваи №12 и 20 три дня будут ходить по измененному маршруту 22.07 Дороги и транспорт На следующей неделе трамвай №26 сократит маршрут 18.07 Дороги и транспорт Направление движения трамвайных маршрутов №№ 5, 6 на два дня изменено.
 
 

Видео

Геннадий Кернес про новоизбранную Верховную раду и курс на развитие Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 