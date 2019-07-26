Трамваи на Салтовке по выходным изменят маршруты

Трамваи по маршрутам №№ 16, 16А, 23, 27 временно изменят направление движения.
Движение трамваев по проспекту Тракторостроителей на участке от РК «Салтовское» (Льва Толстого) до улицы Героев Труда запрещено ежедневно с 8.30 часов до 18.00 часов 27, 28 июля и 3, 4, 10, 11, 17, 18 августа
Измененные маршруты будут такими::
№16: ЖК «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Виринская - ул. Семиградская - перекресток ул. Семиградская / ул. Академика Павлова (остановка «Сабурова дача»);
№16а: не ходит;
№23: ЖК «Юго-Восточное» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - ЖК «602 м / р»;
№27: перекресток пр. Тракторостроителей / ул. Героев Труда (остановка «Владимирская церковь») - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей / ул. Героев Труда (остановка «Владимирская церковь»).
Конкретность и прагматизм – девиз дня. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Рабочая неделя заканчивается преимущественно пасмурной погодой. Ночью в городе без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем дождь, местами гроза.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
влажн.:
давл.:
ветер: