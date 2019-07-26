Главная Новости Дороги и транспорт 26-й трамвай шесть дней будет ходить по другому маршруту
26.07.2019  14:49   

26-й трамвай шесть дней будет ходить по другому маршруту

Движение трамваев будет запрещено ежедневно с 9:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 29-31 июля и 1-3 августа.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевском спуске и ул. Веснина, от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой, будет запрещено ежедневно с 9:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 29-31 июля и 1-3 августа.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей. 
 
В эти дни трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, 26-й трамвай, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.07 Дороги и транспорт Три дня нельзя будет проехать по Зерновой 22.07 Дороги и транспорт С понедельника запрещается движение по Малиновского 18.07 Дороги и транспорт На две недели 11-й троллейбус изменил маршрут
 
 

Видео

СБУ блокувала масштабні розкрадання деревини з державних лісництв Харківської області. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 