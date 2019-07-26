26.07.2019 14:49

26-й трамвай шесть дней будет ходить по другому маршруту

Движение трамваев будет запрещено ежедневно с 9:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 29-31 июля и 1-3 августа.



//city.kharkov.ua

Движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевском спуске и ул. Веснина, от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой, будет запрещено ежедневно с 9:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 29-31 июля и 1-3 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей.

В эти дни трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.