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26.07.2019  17:17   

Движение по Зерновой будет открыто в начале августа

Ранее планировалось, что движение будет восстановлено 26 июля.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Зерновой, на участке от ул. Кульчицкого до пр. Гагарина, будет запрещено до 2 августа.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работы по ремонту водопроводной сети по ул. Зерновой. Ранее планировалось, что движение будет восстановлено 26 июля.
 
На время ремонта объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам: ул. Кульчицкого, ул. Матросова, ул. Каштановой, пр. Гагарина, пр. Героев Сталинграда и ул. Монюшко.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, зерновая, харьков
 
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