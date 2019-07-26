26.07.2019 17:17

Движение по Зерновой будет открыто в начале августа

Ранее планировалось, что движение будет восстановлено 26 июля.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Зерновой, на участке от ул. Кульчицкого до пр. Гагарина, будет запрещено до 2 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работы по ремонту водопроводной сети по ул. Зерновой. Ранее планировалось, что движение будет восстановлено 26 июля.

На время ремонта объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам: ул. Кульчицкого, ул. Матросова, ул. Каштановой, пр. Гагарина, пр. Героев Сталинграда и ул. Монюшко.