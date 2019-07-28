По Динамовской на день перекроют движение

Движение транспорта - по свободной от выполнения работполосе
По информации Департмаента инфораструктуры ХГС, с 10.00 до 19.00 29 июля 2019 ограничено движение транспортных средств по ул. Динамовской в районе перекрестка с ул. Фанинский, пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.
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