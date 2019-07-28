Главная Новости Дороги и транспорт По Динамовской на день перекроют движение
28.07.2019  11:41   

По Динамовской на день перекроют движение

Движение транспорта - по свободной от выполнения работполосе


// facebook

По информации Департмаента инфораструктуры ХГС, с 10.00 до 19.00 29 июля 2019 ограничено движение транспортных средств по ул. Динамовской в ​​районе перекрестка с ул. Фанинский, пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   1562
 Тэги:  движение, транспорт, харьков, ограничение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.07 Дороги и транспорт С понедельника и до выходных в Харькове изменят маршруты движения несколько автобусов 26.07 Дороги и транспорт Трамваи на Салтовке по выходным изменят маршруты 24.07 Дороги и транспорт Перекрытие улицы Харьковских Дивизий: троллейбус №13 изменит маршрут
 
 

Видео

События в Валках. Киевский райсуд отпустил подозреваемых под домашний арест
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 