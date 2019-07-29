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29.07.2019  15:11   

Московский проспект открыт для движения (ФОТО)

Движение транспорта в начале пр. Московского было открыто сегодня, 29 июля, после реконструкции проезжей части.


//city.kharkov.ua
Сегодня, после реконструкции проезжей части, был открыт для движения транспорта Московский проспект.
 
Напомним, ремонтные работы проводились на участке от пл. Конституции до пересечения проспекта с пер. Армянским и ул. Кооперативной.
 
Кроме того, были отремонтированы тротуары, и теперь пешеходы могут также беспрепятственно передвигаться на этом участке.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  открытие, московский проспект, харьков
 
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