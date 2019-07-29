Московский проспект открыт для движения (ФОТО)

Движение транспорта в начале пр. Московского было открыто сегодня, 29 июля, после реконструкции проезжей части.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Звезды обещают, что результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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