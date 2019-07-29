29.07.2019 15:11

Московский проспект открыт для движения (ФОТО)

Движение транспорта в начале пр. Московского было открыто сегодня, 29 июля, после реконструкции проезжей части.



//city.kharkov.ua

Сегодня, после реконструкции проезжей части, был открыт для движения транспорта Московский проспект.

Напомним, ремонтные работы проводились на участке от пл. Конституции до пересечения проспекта с пер. Армянским и ул. Кооперативной.

Кроме того, были отремонтированы тротуары, и теперь пешеходы могут также беспрепятственно передвигаться на этом участке.