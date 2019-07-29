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29.07.2019  17:28   

Трамваи №12 и 20 временно изменят маршруты движения

Движение трамваев в районе Центрального рынка и Южного вокзала на несколько дней будет изменено.


://city.kharkov.ua

Движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, Рогатинскому проезду и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда, будет запрещено с 9:00 до 16:00 30 и 31 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом трамвайных путей.

В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:

№12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

№20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.

Источник:   ХГС
 Тэги:  трамвай, маршрут, движение, харьков, департамент. ремонт
 
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