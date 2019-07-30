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30.07.2019  11:30   

На площади Свободы до конца августа ограничат движение

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина, будет запрещено с 8:00 1 августа до 12:00 26 августа.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением массовых мероприятий на пл. Свободы, посвященных Дню города, Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Источник:   ХГС
 Тэги:  площадь, праздник, харьков, перекрытие, горсовет
 
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