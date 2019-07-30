На площади Свободы до конца августа ограничат движение

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина, будет запрещено с 8:00 1 августа до 12:00 26 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением массовых мероприятий на пл. Свободы, посвященных Дню города, Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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