В августе площадь Свободы будет труднодоступной для автомобилей

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка улица Сумская – улица Свободы до Харьковского национального университета имени Каразина, будет запрещено с 8:00 1 августа до 12:00 26 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением массовых мероприятий на пл. Свободы, посвященных Дню города, Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
Если кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня можно обнаружить хитроумный ход, который приблизит к цели.
Второй летний месяц прощается с нами жаркой погодой и неожиданными, но кратковременными дождями. Местами грозы.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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