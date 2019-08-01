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01.08.2019  07:30   

В августе площадь Свободы будет труднодоступной для автомобилей

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка улица Сумская – улица Свободы до Харьковского национального университета имени Каразина, будет запрещено с 8:00 1 августа до 12:00 26 августа.


// inforesist.org

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением массовых мероприятий на пл. Свободы, посвященных Дню города, Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по правой стороне пл. Свободы - на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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