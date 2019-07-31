31.07.2019 13:51

В Классическом переулке продлили запрет для транспорта

Движение транспорта по Классическому переулку, на участке от улицы Клочковской до улицы Рымарской, запрещено до 16 августа.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по пер. Классическому.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Бурсацкому спуску и пер. Кравцова.



Ранее движение планировали возобновить 31 июля.