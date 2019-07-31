В Классическом переулке продлили запрет для транспорта

Движение транспорта по Классическому переулку, на участке от улицы Клочковской до улицы Рымарской, запрещено до 16 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по пер. Классическому.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Бурсацкому спуску и пер. Кравцова.
Ранее движение планировали возобновить 31 июля.
Если кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня можно обнаружить хитроумный ход, который приблизит к цели.
Второй летний месяц прощается с нами жаркой погодой и неожиданными, но кратковременными дождями. Местами грозы.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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