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31.07.2019  13:51   

В Классическом переулке продлили запрет для транспорта

Движение транспорта по Классическому переулку, на участке от улицы Клочковской до улицы Рымарской, запрещено до 16 августа.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на магистральном трубопроводе по пер. Классическому.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Бурсацкому спуску и пер. Кравцова.

Ранее движение планировали возобновить 31 июля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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