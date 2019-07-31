31.07.2019 15:04

Движение возле стадиона Металлист органичит концерт MONATIKа

Движение транспорта по переулку Власовскому и улице Храмова будет запрещено с 17:30 до 23:00 1 августа.



// РЕДПОСТ

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением концерта на стадионе «Металлист».