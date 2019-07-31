Движение возле стадиона Металлист органичит концерт MONATIKа

Движение транспорта по переулку Власовскому и улице Храмова будет запрещено с 17:30 до 23:00 1 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением концерта на стадионе «Металлист».
Если кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня можно обнаружить хитроумный ход, который приблизит к цели.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
влажн.:
давл.:
ветер: