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31.07.2019  15:04   

Движение возле стадиона Металлист органичит концерт MONATIKа

Движение транспорта по переулку Власовскому и улице Храмова будет запрещено с 17:30 до 23:00 1 августа.


// РЕДПОСТ

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением концерта на стадионе «Металлист».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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