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31.07.2019  18:31   

Полдня два трамвая будут ходить по другому маршруту

Трамваи №12 и 20 пойдут через Новоивановский мост 1 августа с 9:00 до 14:00.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей по ул. Большой Панасовской.
 
Будет запрещено движение трамваев по ул. Большой Панасовский, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, пер. Пискуновскому, проезду Рогатинскому и ул. Клочковской, на участке от Новоивановского моста до Рогатинского проезда.
 
На время работ трамваи будут курсировать следующим образом:
 
- трамвай №12: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;
 
- трамвай №20: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, изменение маршрута, харьков
 
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