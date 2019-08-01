По Коцарской полмесяца нельзя проехать: автобусы и троллейбус меняют маршруты

Движение транспорта по улице Коцарской, на участке от улицы Рождественской до улицы Ярославской, будет запрещено с 1 по 17 августа.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Рождественской, Чеботарской и Пискуновской.
На время работ автобусы №202э, 231э, 238э, 246э, 254э, 278э будут объезжать закрытый участок следующим образом: – пл. Благовещенская – ул. Рождественская – ул. Чеботарская - ул. Ярославская – ул. Коцарская и далее по маршруту.
Также на этот период изменится маршрут троллейбуса №11, который будет курсировать так: пр. Дзюбы – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко - пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева.
Звезды обещают очень продуктивный день, если вы не будете давить на окружающих. Из-за желания покомандовать другим не исключено соперничество в любых сферах жизни.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: