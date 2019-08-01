По Коцарской полмесяца нельзя проехать: автобусы и троллейбус меняют маршруты

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Коцарской.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Рождественской, Чеботарской и Пискуновской.



На время работ автобусы №202э, 231э, 238э, 246э, 254э, 278э будут объезжать закрытый участок следующим образом: – пл. Благовещенская – ул. Рождественская – ул. Чеботарская - ул. Ярославская – ул. Коцарская и далее по маршруту.



Также на этот период изменится маршрут троллейбуса №11, который будет курсировать так: пр. Дзюбы – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко - пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева.