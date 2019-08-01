Главная Новости Дороги и транспорт По Коцарской полмесяца нельзя проехать: автобусы и троллейбус меняют маршруты
01.08.2019  10:28   

По Коцарской полмесяца нельзя проехать: автобусы и троллейбус меняют маршруты

Движение транспорта по улице Коцарской, на участке от улицы Рождественской до улицы Ярославской, будет запрещено с 1 по 17 августа.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Коцарской.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Рождественской, Чеботарской и Пискуновской.

На время работ автобусы №202э, 231э, 238э, 246э, 254э, 278э будут объезжать закрытый участок следующим образом: – пл. Благовещенская – ул. Рождественская – ул. Чеботарская - ул. Ярославская – ул. Коцарская и далее по маршруту.

Также на этот период изменится маршрут троллейбуса №11, который будет курсировать так: пр. Дзюбы – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко - пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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