01.08.2019 13:11

На Северную Салтовку начали строить новую троллейбусную линию

Новый троллейбусный маршрут будет соединять ст. м. «Героев Труда» и разворотный круг по ул. Натальи Ужвий.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 1 августа, сообщил журналистам директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан. По его словам, для запуска новой троллейбусной линии по маршруту будет установлено около 300 опор, проложено 7,8 км контактной сети и построена тяговая подстанция. Часть строительных работ уже выполнена.

«Мы уже установили 18 опор контактной сети, параллельно с этим работаем над обеспечением элементов навески и приобретением контактного провода. Также нас ждет большая работа по строительству тяговой подстанции, подключению ее к сетям «Харьковоблэнерго» и разводки кабелей постоянного тока. Кроме того, тут будет полностью изменена конфигурация освещения. Для этого мы установим на опоры контактной сети 462 светодиодных светильника. Таким образом, мы стараемся выполнить этот проект комплексно, чтобы решить вопросы не только транспортной, но и городской коммунальной инфраструктуры», - отметил Сергей Дульфан.

По его словам, завершить строительство троллейбусной линии на Северную Салтовку планируется до конца года. На новом маршруте будут курсировать новые троллейбусы, приобретенные по кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития.

Напомним, согласно договору с ЕБРР Харьков приобрел 57 современных троллейбусов производства компании «Богдан Моторс». Троллейбусы поступают партиями, на сегодняшний день город получил четыре единицы, в августе поступят около 30, а до конца осени город должен получить все 57 единиц.

Директор Департамента инфраструктуры отметил, что в планах города - запустить новый троллейбусный маршрут в пос. Жихарь.

«Так как поселок расположен в черте города и есть сформированный социальный заказ, руководство города поставило задачу сделать предпроектные предложения по строительству троллейбусной линии в сторону поселка Жихарь», - сообщил Сергей Дульфан.

Также в Харькове планируют возобновить троллейбусный маршрут №17, который будет курсировать от пл. Свободы до завода «Коммунар».