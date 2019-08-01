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01.08.2019  14:43   

Скоро будет открыт еще один трамвайный переезд

Подходит к завершению реконструкция трамвайного переезда на перекрестке ул. Гольдберговской и пер. Рыбасовского.


//city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 1 августа, журналистам директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, работы по замене трамвайных путей на участке будут завершены в ближайшие дни, после этого перекресток заасфальтируют. Следующим объектом работ станет перекладка трамвайных путей по пер. Рыбасовскому. 
 
Сергей Дульфан отметил, что в ходе комплексной реконструкции дорожного полотна прокладывается и подземная ливневая канализация.
 
Также до конца августа планируется завершить ремонт трамвайного переезда на перекрестке улиц Москалевской и Гольдберговской.
 
«После Дня города начнем реконструкцию переезда в районе Балашовского моста по улице Плехановской. Здесь мы сначала проведем реконструкцию трамвайного переезда, и если в этом году не успеем, то уже в следующем приступим к укладке трамвайных путей по Балашовскому путепроводу», - сообщил Сергей Дульфан.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  трамвай, реконструкция путей, харьков
 
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