01.08.2019 14:43

Скоро будет открыт еще один трамвайный переезд

Подходит к завершению реконструкция трамвайного переезда на перекрестке ул. Гольдберговской и пер. Рыбасовского.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 1 августа, журналистам директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, работы по замене трамвайных путей на участке будут завершены в ближайшие дни, после этого перекресток заасфальтируют. Следующим объектом работ станет перекладка трамвайных путей по пер. Рыбасовскому.

Сергей Дульфан отметил, что в ходе комплексной реконструкции дорожного полотна прокладывается и подземная ливневая канализация.

Также до конца августа планируется завершить ремонт трамвайного переезда на перекрестке улиц Москалевской и Гольдберговской.

«После Дня города начнем реконструкцию переезда в районе Балашовского моста по улице Плехановской. Здесь мы сначала проведем реконструкцию трамвайного переезда, и если в этом году не успеем, то уже в следующем приступим к укладке трамвайных путей по Балашовскому путепроводу», - сообщил Сергей Дульфан.