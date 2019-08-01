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01.08.2019  14:09   

Тестирование системы «E-ticket» завершено в харьковском метро

Реализован первый этап внедрения системы электронного билета «E-ticket» в Харьковском метрополитене.


// city.kharkov.ua

Для запуска первого этапа системы «E-ticket» на всех станциях метрополитена установлено минимальное количество оборудования, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан. Также оснащен валидаторами и наземный электротранспорт.

«В настоящее время создана юридическая база для полноценной работы инвестора с коммунальным предприятием «Харьковпасс». Система электронного билета работает в режиме первой пусковой очереди», - отметил Сергей Дульфан.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  e-ticket, электронный билет, харьков, метрополитен
 
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