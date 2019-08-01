Тестирование системы «E-ticket» завершено в харьковском метро

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 1 августа Звезды обещают очень продуктивный день, если вы не будете давить на окружающих. Из-за желания покомандовать другим не исключено соперничество в любых сферах жизни.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 1 августа С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.