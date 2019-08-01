Главная Новости Дороги и транспорт В метро могут закрыть переход между станциями
01.08.2019  16:33   

В метро могут закрыть переход между станциями

Это связано с концертом, который 1 августа проводится на стадионе «Металлист»


// Facebook

Сегодня в 20:30 на стадионе «Металлист» запланировано проведение концерта MONATIK. В связи с проведением концерта возможном перекрытии пересадочного узла между станциями «Спортивная» и «Метростроителей», сообщили в пресс-службе метрополитена.

Транспортники просят пассажиров заранее планировать маршрут следования.

Напомним, также в связи с проведением концерта с 17:30 до 23:00 1 августа будет запрещено движение транспорта по переулку Власовскому и улице Храмова.

Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  движение, метро, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.08 Дороги и транспорт По Коцарской полмесяца нельзя проехать: автобусы и троллейбус меняют маршруты 01.08 Дороги и транспорт В августе площадь Свободы будет труднодоступной для автомобилей 31.07 Дороги и транспорт Движение возле стадиона Металлист ограничит концерт MONATIKа
 
 

Видео

Пьяный водитель врезался в дерево, а после аварии продолжил заливать горе алкоголем перед патрульными. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 