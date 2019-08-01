01.08.2019 16:33

В метро могут закрыть переход между станциями

Это связано с концертом, который 1 августа проводится на стадионе «Металлист»



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Сегодня в 20:30 на стадионе «Металлист» запланировано проведение концерта MONATIK. В связи с проведением концерта возможном перекрытии пересадочного узла между станциями «Спортивная» и «Метростроителей», сообщили в пресс-службе метрополитена.



Транспортники просят пассажиров заранее планировать маршрут следования.

Напомним, также в связи с проведением концерта с 17:30 до 23:00 1 августа будет запрещено движение транспорта по переулку Власовскому и улице Храмова.