В метро могут закрыть переход между станциями

Это связано с концертом, который 1 августа проводится на стадионе «Металлист»
Сегодня в 20:30 на стадионе «Металлист» запланировано проведение концерта MONATIK. В связи с проведением концерта возможном перекрытии пересадочного узла между станциями «Спортивная» и «Метростроителей», сообщили в пресс-службе метрополитена.
Транспортники просят пассажиров заранее планировать маршрут следования.
Напомним, также в связи с проведением концерта с 17:30 до 23:00 1 августа будет запрещено движение транспорта по переулку Власовскому и улице Храмова.
Звезды обещают очень продуктивный день, если вы не будете давить на окружающих. Из-за желания покомандовать другим не исключено соперничество в любых сферах жизни.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: