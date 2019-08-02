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02.08.2019  09:22   

В выходные перектроют перекресток по проспекту Науки

Ограничивается движение транспорта на перекрестке проспекта Науки и улицы Культуры.


// Facebook

В связи с ремонтными работами движение транспорта по пр. Науки в районе перекрестка с ул. Культуры ограничивается с 8.00 3 августа до 19.00 4 августа.

Пропуск транспортных средств организуется по свободной от выполнения работ полосе, сообщили в Городсклой диспетчерской службе.

Тэги:  движение, харьков
 
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