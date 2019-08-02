В выходные перектроют перекресток по проспекту Науки

Ограничивается движение транспорта на перекрестке проспекта Науки и улицы Культуры.
В связи с ремонтными работами движение транспорта по пр. Науки в районе перекрестка с ул. Культуры ограничивается с 8.00 3 августа до 19.00 4 августа.
Пропуск транспортных средств организуется по свободной от выполнения работ полосе, сообщили в Городсклой диспетчерской службе.
День совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов. Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
В народном представлении Илья – святой грозный, суровый, карающий, но в то же время щедрый. Он велик распорядитель страшных сил природы. В его подчинении дожди, гром, молнии.
влажн.:
давл.:
ветер: