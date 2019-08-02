02.08.2019 20:19

С понедельника три дня будет запрещен проезд по проспекту Льва Ландау

Запрет будет действовать в первой половине дня, троллейбусы №19 и 20 не будут ходить, а №31 и 35 изменят маршрут.



//city.kharkov.ua

Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного, будет запрещено с 9:30 до 15:00 5, 6 и 7 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Коммунального путепровода на пр. Льва Ландау.

На этот период движение троллейбусов будет осуществляться так:

- троллейбусы №19 и 20: не ходят;

- троллейбусы №31 и 35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова».