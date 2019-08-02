Главная Новости Дороги и транспорт С понедельника три дня будет запрещен проезд по проспекту Льва Ландау
02.08.2019  20:19   

С понедельника три дня будет запрещен проезд по проспекту Льва Ландау

Запрет будет действовать в первой половине дня, троллейбусы №19 и 20 не будут ходить, а №31 и 35 изменят маршрут.


//city.kharkov.ua
Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного, будет запрещено с 9:30 до 15:00 5, 6 и 7 августа.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Коммунального путепровода на пр. Льва Ландау.
 
На этот период движение троллейбусов будет осуществляться так:
 
- троллейбусы №19 и 20: не ходят;
 
- троллейбусы №31 и 35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, троллейбус, харьков, изменение маршрута
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.07 Дороги и транспорт Полдня два трамвая будут ходить по другому маршруту 29.07 Дороги и транспорт 26-й трамвай шесть дней будет ходить по другому маршруту 26.07 Дороги и транспорт Движение по Зерновой будет открыто в начале августа
 
 

Видео

В Харькове заканчивают строительство новой дороги
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 