05.08.2019 17:37

Харьковские автозаправки в августе резко понизили стоимость популярного топлива (КОММЕНТАРИИ, ИНФОГРАФИКА)

Цены на авгогаз опустились ниже психологической отметки в 12 грн, которая в этом году была только во второй половине января 2019



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По состоянию на 5 августа 2019 года средняя розничная цена сжиженного газа на украинских АЗС опустилась на 14 коп./л – до 11,96 грн/л, сообщает encorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Подобная цена была два раза. Каждый раз этот уровень цен был стартовым для разбирательства на уровне Правительства и подальшего подорожания.

В первый раз ситуация произошла в июле 2017-го.

Тогда украинские цены на сжиженный газ к августу 2017 года поставили абсолютный рекорд достигнув 12 грн за литр. Буквально за месяц подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Ситуацией заинтересовалось правительство. 29 августа 2017 премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз.

В этот же день АМКУ объявил о начале расследования. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень, чего конечно же не случилось.

В следующий раз цена на автогаз ниже 12 грн/литр опустилась только в январе 2019, практически под конец каденции Порошенко. К выборам нового президента Украины автогаз снова подорожал. Второй раз уровень 12 грн автогаз пробил на фоне введения Россией ограничений (лицензирования) на экспорт сжиженного газа в Украину. .

И вот снова в августе, "по традиции" автогаз пробил психологический уровень.

Впрочем, тенденция на понижение стоимости автогаза в нашей стране прослеживается продолжительное время. И объясняют эксперты такое понижение высоким профицитом ресурса. Например, за первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировали 78 тыс. т сжиженных углеводородных газов, что на 18% больше, чем за тот же период июля 2018-го.