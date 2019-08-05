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05.08.2019  19:37   

27-й троллейбус на четыре дня изменит маршрут

Движение транспорта будет ограничено с 9:30 до 17:00 6, 7, 8 и 9 августа.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Холодногорской, на участке от ул. Верхняя Гиевская до ул. Робеспьера, будет ограничено с 9:30 до 17:00 6, 7, 8 и 9 августа.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части ул. Холодногорской.
 
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
 
Также с 9:30 до 17:00 6, 7, 8 и 9 августа будет запрещено движение троллейбусов по ул. Холодногорской и ул. Дудинской, на участке от разворотного круга «ул. Новый Быт» до пр. Любови Малой. 
 
Троллейбус №27 будет курсировать так: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой/ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - пер. Симферопольский - ул. Конева.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, изменение маршрута, харьков, троллейбус
 
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