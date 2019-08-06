06.08.2019 09:42

Через месяц лоукостер приостановит рейсы из Харькова в Париж

SkyUp с 6 сентября приостановит выполнение регулярных рейсов Харьков – Париж.



// avianews.com

Также с 9 сентября приостанавливаются рейсы Киев-Ницца, сообщили в пресс-службе лоу-коста.



Возобновить полеты по этим маршрутам SkyUp планирует в период летней навигации 2020 года.



«Сейчас мы приостанавливаем выполнение двух рейсов: Киев — Ницца в связи с сезонностью рейса и Харьков — Париж в связи с оптимизацией программы полетов на период зимней навигации. Стоит отметить, что зимой на рынке наблюдается рост спроса на прямые перелеты в горные регионы. В ответ на запрос туристов мы открываем несколько маршрутов из Украины на европейские горнолыжные курорты», — прокомментировал ситуацию гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий.



В авиакомпании подчеркнули, что об изменении полетной программы пассажиров, рейсы которых отменены, проинформировали 30 июля.



Пассажирам рейсов Харьков-Париж авиакомпания предложила полный возврат средств за билет или возможность перебронировать билет на другую дату на рейс Киев-Париж при условии наличия мест на борту. Пассажирам рейсов Киев-Ницца SkyUp вернет 100% стоимости авиабилетов.



Рейсы Киев-Ницца SkyUp открыл 12 июня с частотой два раза в неделю. Полеты из Харькова в Париж лоу-кост запустил 14 июня с частотой один раз в неделю. Первоначально частота полетов должна была составить два рейса в неделю, а полеты должны были начаться 11 июня. Такие изменения расписания в авиакомпании тогда объяснили коммерческими причинами.