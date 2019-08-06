Главная Новости Дороги и транспорт Через месяц лоукостер приостановит рейсы из Харькова в Париж
06.08.2019  09:42   

Через месяц лоукостер приостановит рейсы из Харькова в Париж

SkyUp с 6 сентября приостановит выполнение регулярных рейсов Харьков – Париж.


// avianews.com

Также с 9 сентября приостанавливаются рейсы Киев-Ницца, сообщили в пресс-службе лоу-коста.

Возобновить полеты по этим маршрутам SkyUp планирует в период летней навигации 2020 года.

«Сейчас мы приостанавливаем выполнение двух рейсов: Киев — Ницца в связи с сезонностью рейса и Харьков — Париж в связи с оптимизацией программы полетов на период зимней навигации. Стоит отметить, что зимой на рынке наблюдается рост спроса на прямые перелеты в горные регионы. В ответ на запрос туристов мы открываем несколько маршрутов из Украины на европейские горнолыжные курорты», — прокомментировал ситуацию гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий.

В авиакомпании подчеркнули, что об изменении полетной программы пассажиров, рейсы которых отменены, проинформировали 30 июля.

Пассажирам рейсов Харьков-Париж авиакомпания предложила полный возврат средств за билет или возможность перебронировать билет на другую дату на рейс Киев-Париж при условии наличия мест на борту. Пассажирам рейсов Киев-Ницца SkyUp вернет 100% стоимости авиабилетов.

Рейсы Киев-Ницца SkyUp открыл 12 июня с частотой два раза в неделю. Полеты из Харькова в Париж лоу-кост запустил 14 июня с частотой один раз в неделю. Первоначально частота полетов должна была составить два рейса в неделю, а полеты должны были начаться 11 июня. Такие изменения расписания в авиакомпании тогда объяснили коммерческими причинами.

Источник:   avianews.com
 Тэги:  лоукостер, skyup, рейс, париж, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.03 Дороги и транспорт Лоукостер Ryanair начинает полеты из Харькова 23.03 Дороги и транспорт Ryanair откроет 15 маршрутов из Киева и Львова. Харьков – на очереди 01.09 Дороги и транспорт В Украину могут прийти три лоукостера
 
 

Видео

Харьковчане пришли посмотреть на Бразильский карнавал в Парке Горького
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 