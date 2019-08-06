На газопроводе по Основянской продлили ремонтные работы

Движение транспорта по ул. Основянской, в районе ул. Аравийской, ограничено до 17 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе по ул. Основянской.
На этот период движение транспорта осуществляется по свободной от выполнения работ полосе.
Ранее движение планировалось возобновить 5 августа.
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