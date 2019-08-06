06.08.2019 18:43

На маршруты Харькова вышли новые троллейбусы (ФОТО)

Пять современных троллейбусов производства «Богдан Моторс» получило КП «Троллейбусное депо №2» в рамках кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 6 августа, начальник технического отдела КП «Троллейбусное депо №2» Валерий Ковтун, два новых состава уже курсируют на маршрутах №3 и 35. На днях предприятие получило еще три новых троллейбуса, которые уже прошли ревизию и техосмотр и готовятся к пуску на маршруты.

По его словам, новый подвижной состав более комфортный для пассажиров, оснащен рядом современных функций, в частности, имеет пандус, автономный ход на случай объезда аварийных участков, а также возможность опускать и поднимать правую сторону при подъезде к низким остановкам. Кроме того, в ряде параметров новые троллейбусы превзошли собратьев марки «ЛАЗ». Так, в салоне троллейбуса «Богдан» установлены антивандальные сиденья с подлокотниками, имеются USB-разъемы для зарядки гаджетов пассажиров, а место для людей с инвалидностью оборудовано спинкой.

«Технические характеристики троллейбусов «Богдан» соответствуют международным стандартам. В отличие от троллейбусов «ЛАЗ» новые составы оснащены независимой подвеской, благодаря чему у троллейбусов улучшена амортизация. Также в салонах освобождена задняя площадка и нет аппаратного ящика, который создает неудобства пассажирам и кондукторам. Новый состав оборудован противобуксовочной системой, которая улучшает проезжаемость транспорта в осенне-зимний период», - рассказал Валерий Ковтун.

Преимущества нового подвижного состава отметили и водители предприятия, поскольку производитель побеспокоился и об их комфорте. Так, теперь системой кондиционирования оборудован не только салон троллейбуса, но и кабина водителя. Также в ней предусмотрены места для личных вещей водителя и даже для бутылки с водой. Кроме того, в салоне установлены четыре видеокамеры и два зеркала. Все камеры выведены на мини-монитор, который находится в кабине водителя.

«Таким образом, у меня хороший обзор средней и задней площадок. Также в новом троллейбусе более комфортный и вместительный салон, улучшено освещение, легкое управление, троллейбус практически бесшумный. А при помощи автономного хода мы можем объезжать места аварий и обрывов контактных сетей», - отметил водитель Сергей Морозов.

Как сообщил начальник техотдела, после того, как новый подвижной состав обкатают, а по нормам новые троллейбусы должны проехать по 50 км, их выведут на маршруты.

Напомним, в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития Харьков приобрел 57 новых троллейбусов производства корпорации «Богдан Моторс» для КП «Троллейбусное депо №2». Подвижной состав поступает в город партиями, все троллейбусы должны быть доставлены в Харьков до конца года.