06.08.2019 18:47

Проезжая часть на улице Матюшенко скоро станет шире

Строительство новой полосы движения продолжается на ул. Матюшенко в районе пересечения с ул. Шевченко.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 6 августа, директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, после завершения реконструкции ширина проезжей части ул. Матюшенко будет увеличена на 4 метра, что позволит более комфортно двигаться не только легковым автомобилям, но и грузовому транспорту.

«Это один из проблемных перекрестков, потому что в вечернее время, когда жители Салтовки выезжают из центра, здесь постоянно образуются пробки. За счет расширения проезжей части мы сможем дать возможность поворачивать в сторону Салтовки с двух полос. Это должно уменьшить накопление транспорта на спуске Веснина, повысить безопасность движения, а также увеличить скорость проезжаемости на данном участке», - сообщил Сергей Дульфан.

Сейчас дорожники формируют основу для проезжей части, после чего она будет засыпана щебнем и заасфальтирована. Также в ходе реконструкции участка будут перенесены коммуникации с проезжей части и обновлено освещение.

Напомним, что реконструкция перекрестка ул. Шевченко и ул. Матюшенко была начата в прошлом году. Тогда были отремонтированы трамвайные пути и переезд в районе перекрестка. Сегодня коммунальщики завершают благоустройство данного участка, устанавливают остановочные пункты и оборудуют переезды бетонными плитами, после чего дорожные службы их заасфальтируют. Завершить реконструкцию перекрестка ул. Матюшенко и ул. Шевченко планируется осенью текущего года.