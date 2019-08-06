06.08.2019 20:12

Реконструкция еще одного трамвайного переезда завершена (ФОТО)

В ходе реконструкции перекрестка улицы Гольдберговской и Рыбасовского переулка был полностью обновлен конструктив трамвайного переезда и проложена ливневая канализация.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 6 августа, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан. По его словам, в ближайшее время дорожники заасфальтируют проезжую часть, и движение транспорта возобновится.

«На этом перекрестке был собран самый современный конструктив, благодаря чему дальнейшее обслуживание трамвайных путей будет значительно упрощено. Например, для того чтобы поменять рельс, нужно будет всего лишь снять подпружиненные крепления и все. Если раньше мы работали с канальной заливкой и дорогостоящими материалами, то сегодня необходимости в них нет, задача решается этими креплениями, а бетонная плита в основании путей будет служить многие годы. Таким образом, мы создали такую систему, которая позволяет без серьезных капиталовложений менять только быстро изнашиваемые части трамвайных путей», - подчеркнул Сергей Дульфан.

Кроме того, до 15 августа коммунальщики планируют завершить ремонт переезда на пересечении ул. Гольдберговской и ул. Москалевской. Также продолжается перекладка трамвайных путей по пер. Рыбасовскому. После асфальтировки этих участков дорог трамвайное сообщение на Москалевке будет возобновлено. Работы планируется завершить до 23 августа.

После Дня города коммунальщики приступят к реконструкции переезда по ул. Плехановской в районе Балашовского моста. Также в этом году начнется ремонт трамвайных путей по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Большой Панасовской.