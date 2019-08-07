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07.08.2019  10:58   

На Коммунальном мосту временно меняется схема движения транспорта: как ходят троллейбусы и маршрутки

Движение транспорта по проспекту Льва Ландау (Коммунальный путепровод) будет изменено с 8 августа до 20 сентября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Коммунального путепровода по пр. Льва Ландау.

На этот период двустороннее движение будет организовано по свободной от выполнения работ проезжей части.

В связи с изменением схемы движения, автобусы №№7э, 15э, 107э, 152э, 225э, 255э, 267э будут объезжать указанный участок следующим образом (при движении в сторону пр. Героев Сталинграда): – пр. Льва Ландау – правый поворот с Коммунального путепровода на пр. Московский – разворот на перекрестке пр. Московский – ул. Энергетическая – правый поворот на Коммунальный мост – пр. Льва Ландау и далее по маршруту.

Также с 8 августа по 20 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Льва Ландау за съездом с путепровода через пр. Московский при движении в сторону пр. Героев Сталинграда. В связи с этим движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№19: 602 м/р – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Московский – разворотный круг «Ст. м. «Московский проспект» – пр. Московский – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
в обратном направлении: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – 602 м/р;

№35: разворотный круг «Северная Салтовка» – ул. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Московский – разворотный круг «Ст. м. «Московский проспект» – пр. Московский – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
в обратном направлении: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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