09.08.2019 14:31

Горсовет завалили просьбами убрать брошенные авто

Около 20 обращений жителей города с просьбой убрать брошенные автомобили с территории улиц или дворов поступило в Департамент территориального контроля за последние три дня.



// city-adm.lviv.ua

Как сообщил заместитель директора Департамента территориального контроля Евгений Швец, количество обращений от жителей города возросло после публикации о внесении изменений в Правила благоустройства города, которыми предлагается убирать с улиц и придомовых территорий брошенные, вышедшие из строя автомобили. Такими полномочиями предлагается наделить Инспекцию по паркованию.



По словам Евгения Швеца, инспекторы вынесут владельцу авто предписание, и если он в трехдневный срок не уберет автомобиль, решение о его принудительной эвакуации будет принято на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета. После этого транспортное средство будет перемещено на площадку КП «Харьковводоканал», где будет ждать владельца.



Кроме того, сейчас на улице Роганской строится специальная площадка, где брошенные автомобили будут храниться или будут демонтированы.

«Если владелец найдется, он должен предоставить хранителю документы, удостоверяющие его право на автомобиль, компенсировать городскому совету расходы на его принудительный демонтаж, и затем он имеет право забрать свое имущество», - сообщил заместитель директора.



В случае обнаружения брошенных автомобилей харьковчане могут обращаться в Департамент территориального контроля.



Если предложенные изменения в Правила благоустройства будут приняты на сессии горсовета, то уже с конца августа сотрудники департамента начнут эту работу.

Отметим, что до публикации о предлагаемых изменениях в Правила благоустройства с такой проблемой в горсовет поступило всего 10 обращений.