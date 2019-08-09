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09.08.2019  17:19   

Жихарь: еще одним аварийно-опасным участком стало меньше

На пересечении Мерефянского шоссе и Камышовой улицы в поселке Жихарь установили новый светофор.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 9 августа, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.
 
Он напомнил, что во время недавней встречи городского головы Геннадия Кернеса с жителями Жихаря обсуждался вопрос установки светофора на аварийно опасном участке дороги государственного значения, которая разделяет поселок.
 
«Очень много людей переходит эту дорогу, в том числе дети по пути в школу. В связи с тем, что это трасса государственного значения, процесс оформления документов на установку светофорного объекта достаточно долгий. Поэтому вчера мы установили там временный светофор, чтобы оценить его влияние на траффик. А далее совместно с полицией и «Харьковским облавтодором» будет утвержден проект строительства полноценного светофорного объекта», - отметил Сергей Дульфан.
 
Напомним, что в Жихаре также ведутся работы по ремонту центральной улицы поселка.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  светофор, дтп, харьков, опасное место
 
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