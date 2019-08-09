09.08.2019 17:19

Жихарь: еще одним аварийно-опасным участком стало меньше

На пересечении Мерефянского шоссе и Камышовой улицы в поселке Жихарь установили новый светофор.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 9 августа, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

Он напомнил, что во время недавней встречи городского головы Геннадия Кернеса с жителями Жихаря обсуждался вопрос установки светофора на аварийно опасном участке дороги государственного значения, которая разделяет поселок.

«Очень много людей переходит эту дорогу, в том числе дети по пути в школу. В связи с тем, что это трасса государственного значения, процесс оформления документов на установку светофорного объекта достаточно долгий. Поэтому вчера мы установили там временный светофор, чтобы оценить его влияние на траффик. А далее совместно с полицией и «Харьковским облавтодором» будет утвержден проект строительства полноценного светофорного объекта», - отметил Сергей Дульфан.

Напомним, что в Жихаре также ведутся работы по ремонту центральной улицы поселка.