На оживленном перекрестке в центре города на две недели будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Кооперативной при движении в сторону Гимназической набережной на перекрестке пр. Московский - Харьковская набережная - ул. Кузнечная будет ограничено с 12 по 22 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
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Синоптики обещают пусть и облачные, но практически «сухие» выходные. Температура воздуха тоже будет приятной.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
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