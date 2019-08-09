Главная Новости Дороги и транспорт На оживленном перекрестке в центре города на две недели будет ограничено движение транспорта
09.08.2019  17:31   

На оживленном перекрестке в центре города на две недели будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Кооперативной при движении в сторону Гимназической набережной на перекрестке пр. Московский - Харьковская набережная - ул. Кузнечная будет ограничено с 12 по 22 августа.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, харьков, ограничения, город, проспект
 
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