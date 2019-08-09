09.08.2019 17:31

На оживленном перекрестке в центре города на две недели будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Кооперативной при движении в сторону Гимназической набережной на перекрестке пр. Московский - Харьковская набережная - ул. Кузнечная будет ограничено с 12 по 22 августа.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.



На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.