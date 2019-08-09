09.08.2019 18:18

В воскресенье на Салтовке и в центре будет запрещено движение

Запрет движения с 6:00 до 17:00 связан с соревнованиями по триатлону.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта на некоторых центральных улицах Харькова будет запрещено с 6:00 до 17:00 в воскресенье, 11 августа.

Закрытие движения коснется ул. Героев Труда, на участке от ул. Барабашова до ул. Шевченко, ул. Шевченко, на участке от ул. Героев Труда до ул. Матюшенко, ул. Матюшенко, Журавлевского спуска, ул. Веснина, на участке от ул. Пушкинской до ул. Сумской, ул. Сумской, на участке от ул. Веснина до ул. Деревянко, Белгородского шоссе и ул. Академика Курчатова. Движение будет восстанавливаться поэтапно, после прохождения трассы спортсменами.

С 7:20 до 8:30 11 августа на части улиц будет запрещено движение трамваев, в связи с чем трамваи маршрутов №12, 16, 16А ходить не будут.

С 7:30 до 9:00 будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской, на участке от пр. Независимости до ул. Академика Проскуры, поэтому маршруты троллейбусов изменятся следующим образом:

-№2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская – пл. Конституции;

- №12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Балакирева - Больница скорой помощи.

С 9:00 до 14:00 троллейбусы не будут курсировать по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Академика Проскуры, поэтому будут ходить так:

- №2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - парк им. Горького;

- №12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Сумская - парк им. Горького.