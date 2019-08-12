12.08.2019 17:22

Укрзализныця планирует сократить время поездки из Киева в Харьков и поднять стоимость билетов

Срок предварительной продажи билетов увеличивается с 40 до 60 дней.



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Укрзализныця будет просить государство увеличить уровень цен на пассажирские билеты. Об этом сообщил председатель Укрзализныци Евгений Кравцов , передает УНИАН.

«Укрзализныця должна предоставлять услуги государству не ниже себестоимости, что позволит увеличить парк и сделать услугу по перевозке безубыточной для компании», - пояснил Кравцов.

В то же время он признал, что Укрзализныця не может самостоятельно удовлетворить спрос на железнодорожные перевозки, хотя ежегодно увеличивает объемы пассажирских перевозок. Такие перевозки, даже несмотря на высокий спрос, остаются убыточными для компании.

Уменьшать убыточность пассажирских перевозок Укрзализныця планирует путем повышения эффективности расходов.

"Также хотим сократить время поездки в Харьков и Львов. Планируем достичь стабильного времени - около четырех с половиной часов. Сегодня время следования поезда из Киева по этим направлениям составляет около пяти часов," - подчеркнул чиновник.