12.08.2019 19:52
Во вторник на Гвардейцев-Широнинцев будет ограничено движение
Движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 17:00 13 августа.
//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до ул. Героев Труда, будет ограничено с 8:00 до 17:00 13 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по свободной от проведения работ полосе.
Также с 9:30 до 17:00 13 июля будет запрещено движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от разворотного круга «Северная Салтовка» до пр. Юбилейного. В связи с этим, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
с 9:30 до 15:00:
№31 - не ходит;
№35 - не ходит;
с 15:00 до 17:00:
№31: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект»;
№35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;
с 9:30 до 17:00:
№42 - не ходит.