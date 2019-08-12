12.08.2019 19:52

Во вторник на Гвардейцев-Широнинцев будет ограничено движение

Движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 17:00 13 августа.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до ул. Героев Труда, будет ограничено с 8:00 до 17:00 13 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по свободной от проведения работ полосе.

Также с 9:30 до 17:00 13 июля будет запрещено движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от разворотного круга «Северная Салтовка» до пр. Юбилейного. В связи с этим, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

с 9:30 до 15:00:

№31 - не ходит;

№35 - не ходит;

с 15:00 до 17:00:

№31: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект»;

№35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

с 9:30 до 17:00:

№42 - не ходит.