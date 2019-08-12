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12.08.2019  19:52   

Во вторник на Гвардейцев-Широнинцев будет ограничено движение

Движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 17:00 13 августа.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до ул. Героев Труда, будет ограничено с 8:00 до 17:00 13 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
 
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по свободной от проведения работ полосе.
 
Также с 9:30 до 17:00 13 июля будет запрещено движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от разворотного круга «Северная Салтовка» до пр. Юбилейного. В связи с этим, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
 
с 9:30 до 15:00:
 
№31 - не ходит;
№35 - не ходит;
 
с 15:00 до 17:00:
 
№31: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект»;
 
№35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;
 
с 9:30 до 17:00:
 
№42 - не ходит.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, троллейбус, харьков
 
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