В разгар сезона, на популярные для харьковчан закарпатские фестивали, «ночной экспресс» из Харькова не всегда будет доезжать

В связи с ремонтными работами на Львовской железной дороге в отдельные даты сентябре 2019 ограничен маршрут поезда №17 «Мрия» категории «Ночной экспресс» Харьков - Ужгород - Харьков
Как сообщает ряд СМИ, со ссылкой на ПАО «Укрзалiзниця», поезд №17 Харьков - Ужгород с отправлением со станции Харьков-Пассажирский 15, 17 и 19 сентября в 15:10 будет следовать только до станции Чоп-Сортировочный с прибытием на нее 16 18 и 20 сентября в 10:06.
Обратный поезд № 17 Ужгород - Харьков 16, 18 и 20 сентября отправится также со станции Чоп-Сортировочный в 13:44 и прибудет на станцию Харьков-Пассажирский 17, 19 и 21 сентября в 8:39 (по графику).
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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