13.08.2019 17:30

На месяц улица Гоголя станет сложнопроездной

С 8:00 14 августа до 17:00 13 сентября движение транспорта по улице Гоголя будет частично запрещено.



// city.kharkov.ua

В частности, будет закрыт проезд для транспорта в районе дома №5 по улице Гоголя.



Запрет связан с аварийными работами на теплосети, сообщили в департаменте инфраструктуры ХГС.



На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам – Чернышевской и Сумской.