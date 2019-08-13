На месяц улица Гоголя станет сложнопроездной

С 8:00 14 августа до 17:00 13 сентября движение транспорта по улице Гоголя будет частично запрещено.
В частности, будет закрыт проезд для транспорта в районе дома №5 по улице Гоголя.
Запрет связан с аварийными работами на теплосети, сообщили в департаменте инфраструктуры ХГС.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам – Чернышевской и Сумской.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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