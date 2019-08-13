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13.08.2019  17:30   

На месяц улица Гоголя станет сложнопроездной

С 8:00 14 августа до 17:00 13 сентября движение транспорта по улице Гоголя будет частично запрещено.


// city.kharkov.ua

В частности, будет закрыт проезд для транспорта в районе дома №5 по улице Гоголя.

Запрет связан с аварийными работами на теплосети, сообщили в департаменте инфраструктуры ХГС.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам – Чернышевской и Сумской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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