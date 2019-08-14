В переулке Школьном запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Школьному, на участке от ул. Академиков Ахиезеров до ул. Маршала Батицкого, запрещено с 14 августа по 17 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой магистральных теплосетей.
На этот период объезд закрытого участка осуществляется по ул. Маршала Батицкого и ул. Самсоновской.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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