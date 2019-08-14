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14.08.2019  11:44   

В переулке Школьном запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Школьному, на участке от ул. Академиков Ахиезеров до ул. Маршала Батицкого, запрещено с 14 августа по 17 октября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой магистральных теплосетей.

На этот период объезд закрытого участка осуществляется по ул. Маршала Батицкого и ул. Самсоновской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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