14.08.2019 11:44

В переулке Школьном запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Школьному, на участке от ул. Академиков Ахиезеров до ул. Маршала Батицкого, запрещено с 14 августа по 17 октября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой магистральных теплосетей.

На этот период объезд закрытого участка осуществляется по ул. Маршала Батицкого и ул. Самсоновской.