По улице Дружбы Народов ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Дружбы Народов, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до ул. Метростроителей, ограничено с 8:00 до 17:00 15, 16, 19 и 20 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.
Транспорт может проехать по свободной от выполнения работ полосе.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
влажн.:
давл.:
ветер: