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15.08.2019  10:03   

По улице Дружбы Народов ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Дружбы Народов, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до ул. Метростроителей, ограничено с 8:00 до 17:00 15, 16, 19 и 20 августа.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги. 

Транспорт может проехать по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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