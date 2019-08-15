15.08.2019 17:17

В Харькове зарегистрировано более 3 тыс. ввезенных из-за границы автомобилей на газу

С начала 2019 году в Украине зарегистрировали почти 30 000 транспортных средств, ввезенных из-за границы, с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО), и каждая десятаи - в Харькове.



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Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на информационный запрос УНН .

В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в Украине в период с 1 января 2019 по 8 августа 2019 зарегистрировано 27 177 транспортных средств с установленным ГБО, ввозимых из-за рубежа.

Также отмечается, что больше транспортных средств, ввозимых в Украину из-за границы с установленным ГБО, зарегистрировано в Киеве - 4060, Харьковской области - 3244, Киевской области - 2 519. Также, во Львовской области - 1865 и Днепропетровской области - 1317.

Меньше зарегистрировано транспортных средств с установленным газобаллонным оборудованием в АР Крым и городе Севастополь - 10, Луганской области - 154 и Херсонской области - 272.

Напомним, по 2018 в Украине зарегистрировали около 112 000 транспортных средств с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО).