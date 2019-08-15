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15.08.2019  19:15   

Троллейбусы №31 и 35 два дня будут курсировать по другому маршруту

Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного, будет ограничено с 9:30 до 15:00 16 и 17 августа.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с выполнением работ на Коммунальном путепроводе.

В это время троллейбусы будут курсировать так:

№ 19 и 20 - не ходят;

№31, 35: - Северная Салтовка - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова»;

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ограничение, движение, харьков, троллейбус
 
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