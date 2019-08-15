Троллейбусы №31 и 35 два дня будут курсировать по другому маршруту

Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного, будет ограничено с 9:30 до 15:00 16 и 17 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с выполнением работ на Коммунальном путепроводе.
В это время троллейбусы будут курсировать так:
№ 19 и 20 - не ходят;
№31, 35: - Северная Салтовка - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова»;
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
влажн.:
давл.:
ветер: