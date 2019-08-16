Главная Новости Дороги и транспорт Трамваи №5 и №8 изменят маршрут: на Балашовском путепроводе ограничат движение транспорта
16.08.2019  08:15   

Трамваи №5 и №8 изменят маршрут: на Балашовском путепроводе ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Плехановской, на Балашовском путепроводе по полосе движения от ул. Полевой в сторону проезда Балашовского, будет ограничено с 10:00 до 11:00 16 августа.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами.  Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина при движении в сторону ул. Морозова.

В связи с этим, трамваи будут курсировать так:

№5: в сторону Южного вокзала – по своему маршруту;
в сторону ул. Одесской: – Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;

№ 8: в сторону 602 м/р – по своему маршруту;
в сторону ул. Одесской: – 602 м/р – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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