Трамваи №5 и №8 изменят маршрут: на Балашовском путепроводе ограничат движение транспорта

Движение транспорта по ул. Плехановской, на Балашовском путепроводе по полосе движения от ул. Полевой в сторону проезда Балашовского, будет ограничено с 10:00 до 11:00 16 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами. Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина при движении в сторону ул. Морозова.
В связи с этим, трамваи будут курсировать так:
№5: в сторону Южного вокзала – по своему маршруту;
в сторону ул. Одесской: – Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
№ 8: в сторону 602 м/р – по своему маршруту;
в сторону ул. Одесской: – 602 м/р – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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