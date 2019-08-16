На перекрестке улицы Академика Павлова и Московского проспекта ограничено движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке ул. Академика Павлова - пр. Московский ограничено до 23 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами КП «Горэлектротранссервис».
Пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
влажн.:
давл.:
ветер: