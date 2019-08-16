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16.08.2019  10:21   

По улице Драгомировской на два дня запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Драгомировской запрещено до 18 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийными работами на газопроводе. 

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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