В воскресенье в Харькове – марафон «Освобождение»: какие улицы закроют для транспорта

Движение по ряду центральных улиц будет запрещено с 7:00 до 15:00 18 августа в связи с проведением международного марафона «Освобождение».
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Движение будет запрещено по следующему маршруту: ул. Новгородская – на участке от ул. Липовой до ул. Динамовской, ул. Динамовская – на участке от ул. Новгородской до ул. Тринклера, въезд Тринклера, ул. Веснина – на участке от въезда Тринклера до ул. Сумской, ул. Сумская – на участке от ул. Веснина до ул. Деревянко, Белгородское шоссе – от ул. Деревянко до ул. Академика Курчатова.
Также с 7:30 до 15:00 18 августа будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от пр. Независимости до ул. Академика Проскуры, ул. Академика Проскуры, ул. Чкалова, ул. Лесопарковой и ул. Деревянко, на участке от Белгородского шоссе до ул. Балакирева. В связи с этим, троллейбусы будут ходить так:
№2: пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – пл. Конституции;
№12: ул. Клочковская – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – ул. Балакирева – больница скорой помощи.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
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