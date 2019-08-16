16.08.2019 16:34

Часть улицы Клочковской перекроют на три дня

Движение транспорта на некоторых участках ул. Клочковской будет запрещено 17, 18 и 19 августа.



// city.kharkov.ua

Перекрытие движения связано с капитальным ремонтом проезжей части, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, городской голова Геннадий Кернес поставил задачу завершить реконструкцию магистрали до вторника, если позволят погодные условия.

«Будет асфальтироваться верхний слой. Хочу обратиться к харьковчанам, чтобы они отнеслись с пониманием к этим работам и объезжали закрытые участки, выбирая в эти дни другой маршрут движения», - сказал Игорь Терехов.

В Департаменте инфраструктуры сообщили, что в субботу, 17 августа, с 8:00 до 21:00 будет запрещено движение транспорта по ул. Клочковской, на участке от спуска Клочковского до пер. Рогатинского. Объезд закрытого участка будет организован по Новоивановскому мосту, ул. Большой Панасовской, пер. Лосевскому и ул. Пискуновской.



Автобусы №221э, 278э, 303э в этот день будут курсировать так: спуск Клочковский - Новоивановский мост - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - ул. Рождественская - ул. Кацарская и далее по маршруту.



С 8:00 18 августа до 21:00 19 августа движение будет запрещено на ул. Клочковской, на участке от пер. Рогатинского до Бурсацкого спуска. Объехать его можно будет по проезду Рогатинскому, пер. Пискуновскому и ул. Пискуновской.