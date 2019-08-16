Главная Новости Дороги и транспорт Троллейбусы №19, 20, 31 и 35 на два дня изменят маршрут
16.08.2019  18:08   

Троллейбусы №19, 20, 31 и 35 на два дня изменят маршрут

Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного, будет запрещено с 9:30 до 15:00 19 и 20 августа.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами в районе Коммунального путепровода.

На этот период троллейбусы будут курсировать так:

№ 19 и 20 - не ходят;

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова»;

№ 35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова».

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, дорога, харьков, маршрут
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.08 Дороги и транспорт Троллейбусы №31 и 35 два дня будут курсировать по другому маршруту 13.08 Криминал и происшествия Аварийный перекресток на Гагарина ознаменовался очередным ДТП "на троих" (ВИДЕО) 13.08 Дороги и транспорт В разгар сезона на популярные для харьковчан закарпатские фестивали «ночной экспресс» из Харькова не всегда будет доезжать
 
 

Видео

Геннадий Кернес призвал чиновников более участливо решать проблемные вопросы харьковчан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 