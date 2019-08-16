16.08.2019 18:08

Троллейбусы №19, 20, 31 и 35 на два дня изменят маршрут

Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного, будет запрещено с 9:30 до 15:00 19 и 20 августа.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами в районе Коммунального путепровода.



На этот период троллейбусы будут курсировать так:



№ 19 и 20 - не ходят;



№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова»;



№ 35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова».