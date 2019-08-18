Главная Новости Дороги и транспорт В связи с марафоном «Освобождение» на некоторых улицах будет запрещено движение
18.08.2019  10:10   

В связи с марафоном «Освобождение» на некоторых улицах будет запрещено движение

Движение по ряду центральных улиц Харькова будет запрещено с 7:00 до 15:00 18 августа.


://city.kharkov.ua

Движение будет запрещено по следующему маршруту: ул. Новгородская - на участке от ул. Липовой до ул. Динамовской, ул. Динамовская - на участке от ул. Новгородской до ул. Тринклера, въезд Тринклера, ул. Веснина - на участке от въезда Тринклера до ул. Сумской, ул. Сумская - на участке от ул. Веснина до ул. Деревянко, Белгородское шоссе - от ул. Деревянко до ул. Академика Курчатова.

Также с 7:30 до 15:00 18 августа будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от пр. Независимости до ул. Академика Проскуры, ул. Академика Проскуры, ул. Чкалова, ул. Лесопарковой и ул. Деревянко, на участке от Белгородского шоссе до ул. Балакирева. В связи с этим, троллейбусы будут ходить так:

№2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - пл. Конституции;

№12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Балакирева - больница скорой помощи.

Источник:   ХГС
 Тэги:  марафон, улица, харьков, движение, ограничение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.08 Дороги и транспорт В воскресенье в Харькове – марафон «Освобождение»: какие улицы закроют для транспорта 06.08 Спорт В Харькове пройдет традиционный марафон «Освобождение» 01.08 Власть Игорь Терехов: Мы подкорректируем маршрут марафона «Освобождение», чтобы не доставлять неудобства харьковчанам
 
 

Видео

В саду Шевченко появились "плавающие" фонтаны и скоро заиграет обезьяний оркестр
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 