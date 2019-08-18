В Харькове трамваи изменят маршруты

Трамваи № 16, 16А, 26 временно изменят направление движения
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.
По данным службы, с 9:00 до 16:00 19, 20, 21, 22 августа будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко на участке от ул. Матюшенко в РК "Журавлевский гидропарк".
Движение трамваев будет организован следующим образом:
маршрут № 16: РК "Салтовское" - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - РК "Журавлевский гидропарк";
№ 16А: РК "Салтовское" - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Виринская - ул. Моисеевская - станция метро "Киевская";
№26: ЖК "Юго-Восточное" - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - РК "Журавлевский гидропарк".
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