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18.08.2019  15:25   

В Харькове трамваи изменят маршруты

Трамваи № 16, 16А, 26 временно изменят направление движения


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Об этом  сообщили в городской диспетчерской службе.

По данным службы, с 9:00 до 16:00 19, 20, 21, 22 августа будет запрещено движение трамваев по ул. Шевченко на участке от ул. Матюшенко в РК "Журавлевский гидропарк".

Движение трамваев будет организован следующим образом:

маршрут № 16: РК "Салтовское" - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - РК "Журавлевский гидропарк";

№ 16А: РК "Салтовское" - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Виринская - ул. Моисеевская - станция метро "Киевская";

№26: ЖК "Юго-Восточное" - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - РК "Журавлевский гидропарк".

 

 

 

Источник:   1562
 Тэги:  горд, трамваи, транспорт, харьков, маршруты
 
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