19.08.2019 11:38

Реконструкция улицы Клочковской близится к завершению

Ремонтные работы планируют завершить в ближайшие день-два.



// city.kharkov.ua

Сейчас на проезжей части улицы Клочковской, от спуска Клочковского до спуска Бурсацкого, укладывают верхний слой асфальта, сообщил заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Игорь Киевский.

Во время проведения реконструкции на участке были заменены водопроводные сети и проложена новая ливневая канализация. Кроме того, часть проезжей части расширили. Рабочие уложили нижний слой асфальта, выполнили необходимые подготовительные работы и приступили к укладке верхнего слоя.

Игорь Киевский отметил, что ремонтные работы планируют завершить в ближайшие день-два.

Напомним, что до 21:00 19 августа запрещено движение транспорта на ул. Клочковской, на участке от пер. Рогатинского до Бурсацкого спуска. Объехать его можно по проезду Рогатинскому, пер. Пискуновскому и ул. Пискуновской.