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19.08.2019  11:38   

Реконструкция улицы Клочковской близится к завершению

Ремонтные работы планируют завершить в ближайшие день-два.


// city.kharkov.ua

Сейчас на проезжей части улицы Клочковской, от спуска Клочковского до спуска Бурсацкого, укладывают верхний слой асфальта, сообщил заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Игорь Киевский.

Во время проведения реконструкции на участке были заменены водопроводные сети и проложена новая ливневая канализация. Кроме того, часть проезжей части расширили. Рабочие уложили нижний слой асфальта, выполнили необходимые подготовительные работы и приступили к укладке верхнего  слоя.

Игорь Киевский отметил, что ремонтные работы планируют завершить в ближайшие день-два. 

Напомним, что до 21:00 19 августа запрещено движение транспорта на ул. Клочковской, на участке от пер. Рогатинского до Бурсацкого спуска. Объехать его можно по проезду Рогатинскому, пер. Пискуновскому и ул. Пискуновской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  реконструкция, клочковская, движение, харьков
 
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